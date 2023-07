Jovem interfere em briga de casal para defender a mãe e mata padastro em MS

Crime ocorreu na última quarta-feira, 26, no município de Paranhos; dois homens foram presos em flagrante

Divulgação/PCMS Dois suspeitos foram presos pela Polícia Civil de Paranhos



Dois homens foram presos em Paranhos, no Mato Grosso do Sul, na última quarta-feira, 26, suspeitos de esfaquearem um indígena na aldeia Potrero Guaçu. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos têm 18 e 22 anos. A vítima era o padastro dos investigados. O crime ocorreu durante a madrugada. De acordo com a corporação, o jovem de 18 anos tentou defender a mãe do padastro. De acordo com a corporação, populares informaram os policiais que o homem estava dentro de sua residência e que na madrugada havia dois rapazes, além da sua esposa. A mulher da vítima fatal foi ouvida e confirmou que os suspeitos foram responsáveis pelo crime. Em depoimento, ela afirmou que estava discutindo com seu companheiro, quando a briga evoluiu para agressões físicas. Segundo as investigações, um dos suspeitos interviu na briga e entrou em luta corporal com o padastro, junto com outro rapaz que estava no local. Um deles aplicou uma facada no peito da vítima e outro golpeou a região do braço. O homem acabou morrendo no local. Os dois foram presos em flagrante. A identidade dos envolvidos não foi revelada pela corporação e por isso a reportagem não conseguiu localizar a defesa dos investigados. O espaço permanece aberto.