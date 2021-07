Baleia é flagrada saltando da água em Santa Catarina; veja vídeo

Animal foi avistado na praia de Tainha, localizada na cidade de Bombinhas; Governo catarinense festejou a aparição do mamífero em publicação nas redes sociais

Governo de SC/João Humberto Junior/Reprodução de vídeo Baleia foi avistada em praia de Santa Catarina



Turistas que visitavam a praia de Tainha, na cidade de Bombinhas, litoral de Santa Catarina, flagraram o momento no qual uma baleia jubarte salta da água em uma espécie de acrobacia. No vídeo, de pouco mais de 10 segundos, é possível ouvir duas pessoas conversando sobre a ocorrência dos mamíferos no mar quando um deles aparece diante das câmeras. As imagens viralizaram nas redes sociais e chegaram a ser publicadas pelo governo do Estado sulista no Twitter. “Tem como não se apaixonar?”, diz legenda da publicação. A aparição de baleias jubartes é comum no litoral do Brasil. Entre os meses de junho e novembro, animais da espécie franca podem ser vistos a olho nu em regiões de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. No período de inverno, eles migram do Atlântico Sul em busca de águas mais quentes para poder procriar e amamentar seus filhotes.