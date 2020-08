Banco Central confirma lançamento da nota de R$ 200 para o dia 2 de setembro

Evento de lançamento será transmitido no canal do BC no Youtube às 13h30 da próxima quarta-feira

Pixabay Nota de R$ 200 será lançada oficialmente no dia 2 de setembro



Na tarde desta segunda-feira, 31, o Banco Central do Brasil informou por meio de nota que na próxima quarta-feira, 2 de setembro, será lançada oficialmente a nota de R$ 200 com a imagem do lobo-guará. O evento será transmitido pelo canal do banco no Youtube às 13h30. Segundo o BC, serão produzidas 450 milhões de unidades da cédula somente neste ano. Essa é a sétima cédula da família de notas do Real. Depois de uma ação movida pelo PSB, Rede Sustentabilidade e Podemos, a ministra Cármem Lúcia, do Superior Tribunal Federal (STF) pediu explicações à instituição sobre a nova nota. Na última quinta-feira, 27, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, enviou um parecer para o STF explicando que cada bolo de mil notas vai custar R$ 325 aos cofres da instituição e que não há motivos para desconfiar de lavagem de dinheiro, como os partidos tinham insinuado.

Para o primeiro lote distribuído nessa quarta, a Casa da Moeda já imprimiu 20 milhões de cédulas, pelo valor de R$ 6,5 milhões. O banco afirma que a principal motivação para a criação de um novo papel moeda se deve à concessão de benefícios durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo o BC, o auxílio emergencial de R$ 600 trouxe um ‘imenso desafio’ para a administração monetária e a cédula de R$ 200 seria a única solução possível para a situação emergencial do país.

Nota ‘criativa’ em circulação

Depois que o Banco Central anunciou a nota de R$ 200, um artista de São Paulo fez uma arte para a cédula e lançou em suas redes sociais. O exercício criativo, no entanto, ganhou as ruas do bairro da Madureira, zona norte do Rio de Janeiro, no começo de agosto e começou a circular nos comércios. Memes também invadiram as redes sociais após o anúncio com votações para qual animal deveria estampar a nota.