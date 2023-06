Barco de pesca naufraga com 12 pessoas na costa de SC; Marinha e Bombeiros fazem buscas

Naufrágio ocorreu próximo à Ilha do Coral, a 46 quilômetros da costa Garopaba, e até o momento não existem informações sobre o resgate das vítimas e nem confirmação sobre o real número de tripulantes

Reprodução/Jovem Pan News Costa de Santa Catarina; Navio de pesca naufragou na noite desta sexta-feira, 16



De acordo com a Marinha do Brasil, uma embarcação pesqueira com pelo menos 12 tripulantes naufragou no mar na costa da cidade de Garopaba, no litoral sul de Santa Catarina, na noite desta sexta-feira, 16. As buscas foram iniciadas por volta das 21h30, segundo informações obtidas pela NSC. Até o momento, não existem informações sobre o resgate das vítimas e nem confirmação sobre o real número de tripulantes. Se trata de uma embarcação de pesca e o naufrágio ocorreu próximo à Ilha do Coral, a 46 quilômetros da costa Garopaba. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina auxilia nas buscas utilizando um helicóptero e uma embarcação de resgate. A corporação reforçou que vai atuar em áreas diferentes das patrulhadas pela Marinha. Isso se dá porque, antes do naufrágio, a embarcação informou que ia pescar em uma determinada localidade, entretanto, a localização obtida pelo Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite é diferente.

A Marinha do Brasil havia emitido um alerta de ressaca para a faixa sul de Santa Catarina, até a altura de Florianópolis. A passagem de um ciclone extratropical na região Sul do Brasil tem causado ventos fortes e chuvas intensas na costa. O site da Jovem Pan entrou em contato com a Marinha para obter mais informações sobre o caso, mas não teve resposta até a publicação deste texto.