Bares e restaurantes poderão funcionar até 22h nas regiões da Fase Amarela do Plano SP

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (5) que os bares e restaurantes poderão ficar abertos até às 22h nos municípios que estão há pelo menos 14 dias na Fase 3 – Amarela do Plano São Paulo. De acordo com o governador João Doria, o Centro de Contingência da Covid-19 liberou o limite de horário de 17h para 22h após rigorosa análise dos números da pandemia do novo coronavírus no Estado.

Um decreto será publicado amanhã no Diário Oficial e a medida passa a valer na mesma data para bares, restaurantes, padarias e outros estabelecimentos de alimentação. Vale ressaltar que o tempo de funcionamento ainda está limitado a 6h por dia e a capacidade máxima de ocupação está limitada em 40%. Só serão atendidos clientes que estiverem sentados e não é permitida a permanência de pessoas em pé.

Estão na Fase 3 – Amarela há pelo menos 14 dias as regiões de Araraquara, Baixada Santista, GSP Leste (Guarulhos), GSP Oeste (Osasco), GSP Sudeste (ABC), GSP Sudoeste (Taboão) e cidade de São Paulo. Ainda segundo João Doria, todo município que alcançar a Fase 3 – Amarela a cada atualização do Plano São Paulo terá direito ao mesmo comportamento após 2 semanas em estabilidade.

O Estado de São Paulo tem nesta quarta 585.265 casos confirmados da Covid-19 e 24.109 óbitos. A taxa de ocupação de UTI está em 60,2% no Estado e em 58,7% na Grande São Paulo. Quanto ao número de internados, 5.544 estão em UTI e 7.516 em enfermarias — entre casos confirmados e suspeitos. A atualização está dentro da projeção para a primeira epidemiológico do mês de agosto.