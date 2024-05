Base Aérea de Canoas começa a receber voos comerciais a partir desta segunda-feira

Procedimentos de check-in, embarque, desembarque e segurança serão realizados em shopping center; ainda não há previsão de retomada das operações no aeroporto Salgado Filho

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO As pistas de pouso e decolagem do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, seguem alagadas



O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, está inundado, o que levou a Base Aérea de Canoas a se preparar para receber voos comerciais a partir desta segunda-feira (27). As adaptações provisórias estão sendo feitas para garantir o transporte de passageiros de forma emergencial entre a cidade gaúcha e o Estado de São Paulo. Os procedimentos de check-in, embarque, desembarque e segurança serão realizados no térreo do ParkShopping Canoas. A sala de embarque, com capacidade para 150 pessoas sentadas, está localizada no shopping, de onde os passageiros serão transportados de ônibus até a base aérea, que fica a cerca de 3 quilômetros de distância, em um trajeto estimado em até 10 minutos.

A operação de voos comerciais será de responsabilidade da Fraport, concessionária do aeroporto da capital gaúcha. Durante esse período, as lojas, praça de alimentação e parte dos serviços do shopping continuarão em funcionamento, assim como o estacionamento. A Multiplan, responsável pelo ParkShopping, informou que a entrada para o embarque será pela entrada B, próxima à pista de patinação, enquanto os ônibus do desembarque deixarão os passageiros na entrada C. Os primeiros voos comerciais serão operados pela Latam, com previsão de início para 1º de junho também pela Azul e Gol. A base aérea já recebeu aeronaves de companhias aéreas nas últimas semanas, com a realização de 25 voos com doações até a última segunda-feira (20). A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) autorizou a operação de voos comerciais na base aérea no dia 17, com uma taxa de embarque de R$ 53,14. Não há previsão de retomada das operações no Salgado Filho.