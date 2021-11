Bebê é resgatado em linha de trem de Sorocaba, próximo a ponto de usuários de drogas

Na casa da mãe, Conselho Tutelar encontrou mais duas crianças e um adolescente, sendo que um deles apresentava sinais de maus-tratos

Divulgação/Prefeitura de Sorocaba Bebê de um ano foi resgatado perto de um ponto de drogas na zona oeste de Sorocaba



A Guarda Civil Metropolitana de Sorocaba encontrou um bebê de 1 ano abandonado em uma linha férrea no bairro Jardim Nova Esperança, na zona oeste da cidade. O local fica próximo a um ponto de usuários de drogas. A criança recebeu cuidados médicos, passa bem e foi entregue ao Conselho Tutelar. A mãe, que apareceu posteriormente, declarou à polícia que havia deixado saído para comprar cigarros. Na casa dela, as autoridades encontraram mais duas crianças e um adolescente. Um deles mancava e apresentava outros sinais de maus-tratos. Uma ocorrência foi aberta, e a mulher corre o risco de perder a guarda dos filhos.

“São situações, como essa, que me fazem odiar as drogas. Temos a missão de desarticular pontos de uso de drogas e de tratar dependentes químicos. O programa ‘HumanizAção’ é exemplo disso, e toda essa ação está articulada por uma grande equipe, da qual a GCM também faz parte. Parabéns a todos os envolvidos nessa ocorrência e em todas as iniciativas já realizadas em nossa cidade, com o objetivo de salvar vidas e devolver a dignidade às pessoas”, declarou o prefeito Rodrigo Manga (Republicanos).