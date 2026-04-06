Bebê morre após ser agredida por padrasto enquanto mãe estava em entrevista de emprego

O homem entrou em contato durante a manhã informando que a criança passava mal, sem mencionar qualquer tipo de agressão

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Uma bebê de 1 ano e 9 meses morreu após sofrer agressões dentro de casa em Vila Valqueire, na zona oeste do Rio de Janeiro. O padrasto da criança foi preso após confessar o crime e deve responder por feminicídio. A mãe da menina estava em uma entrevista de emprego no momento das agressões.

A vítima, Maya Costa Cypriano, morreu na última quinta-feira, 2. Segundo o relato da mãe, Emanuele Costa, ela havia saído de casa ainda de madrugada para participar de um processo seletivo e deixou a filha sob os cuidados do companheiro, Lukas Pereira do Espírito Santo.

De acordo com Emanuele, o homem entrou em contato durante a manhã informando que a criança passava mal, sem mencionar qualquer tipo de agressão. Ao retornar para casa, por volta do meio-dia, a mãe encontrou a filha em estado grave.

“Ela estava semiacordada e com o corpo gelado”, afirmou em vídeo publicado nas redes sociais.

A criança foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Campinho, na zona norte da cidade, onde já chegou sem vida após uma parada cardiorrespiratória. Profissionais de saúde acionaram a polícia ao identificarem marcas de violência no corpo.

Inicialmente, a mãe e o padrasto prestaram depoimento na 29ª DP (Madureira) e foram liberados. No entanto, o laudo pericial apontou que a causa da morte foi uma lesão na região abdominal, indicando violência. O caso passou, então, a ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Na sexta-feira, 3, policiais civis cumpriram mandado de prisão contra Lukas. Em depoimento, ele confessou ter agredido a criança.

A mãe afirmou que o homem não demonstrou arrependimento. O corpo da menina foi enterrado na tarde de domingo, 5, no Cemitério do Caju, na região portuária do Rio, sob comoção de familiares e amigos, que pediam justiça. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar se há outros envolvidos no caso.

*Estadão Conteúdo