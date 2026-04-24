Belga é preso tentando fugir pelo Galeão após torturar turista canadense no RJ

Segundo a Polícia Civil, o suspeito quase amputou um dos dedos da vítima enquanto a mantinha em cárcere privado

Divulgação Belga é preso no Galeão por torturar turista canadense



A Polícia Civil prendeu na madrugada desta sexta-feira (24), no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), um homem de nacionalidade belga no momento em que tentava fugir do Brasil. Ele era suspeito de extorquir e torturar um turista canadense em um apartamento no centro do Rio de Janeiro. O caso é investigado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat).

De acordo com as investigações, o criminoso manteve a vítima em cárcere por dois dias. “Durante esse período, ele exigiu o pagamento de 5 mil dólares canadenses – mais de R$ 18 mil – e submeteu a vítima a extrema violência”, relatou a Polícia Civil.

Segundo a polícia, o canadense também sofreu ameaças constantes e foi submetido a uma faca para torturá-lo, chegando a quase amputar um de seus dedos. A vítima conseguiu escapar e buscar atendimento médico.

Mesmo após a hospitalização da vítima, o criminoso continuou a ameaçar e a exigir mais dinheiro por meio de mensagens, tentando continuar com as extorsões.

Segundo as investigações, a vítima vinha sendo coagida desde o Canadá, onde já havia pago 35 mil dólares canadenses ao criminoso – equivalente a mais de R$ 128 mil. Também foi constatado que o autor é reincidente e tem histórico criminal na Bélgica.

Com o monitaramento do Deat, em conjunto com a Polícia Federal, o criminoso foi localizado e preso no Galeão, enquanto tentava embarcar para a Colômbia. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de extorsão e tortura.

A identidade do suspeito e da vítima não foram divulgadas.