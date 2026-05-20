Vídeo mostra momento de atropelamento de filha de assessor de Lula; veja

Mariana Tanaka Abdul Hak não resistiu e morreu no dia seguinte ao acidente; a mãe e outro homem também foram atingidos pelo veículo e já receberam alta

Reprodução/Gabriel Motorista da van disse ter perdido controle do veículo ao tentar desviar de um ciclista



Um vídeo gravado por câmera de segurança da empresa Gabriel capturou o momento em que uma van branca atropela, no sábado (16), pedestres em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O acidente causou a morte de Mariana Tanaka Abdul Hak, de 20 anos, filha de assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mariana morreu no dia seguinte ao acidente, no domingo (17). Também ficaram feridos a mãe da jovem, Ana Patrícia Neves Abdul Hak, cônsul-adjunta do Brasil em Buenos Aires, na Argentina, e um homem cuja identidade não foi divulgada. Eles foram atendidos no Hospital Municipal Miguel Couto e já receberam alta.

Segundo testemunhas, o atropelamento se deu quando o motorista de uma van perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um ciclista e invadiu a calçada na esquina das ruas Vinicius de Moraes e Visconde de Pirajá.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que fez testes de bafômetro e drogas no condutor, ambos com resultado negativo. Depois de prestar depoimento, ele foi liberado e responderá em liberdade. A van foi apreendida e passará por perícia. O caso foi registrado na 14ª DP do Leblon, que investiga as circunstâncias do atropelamento.

Quem era Mariana Tanaka Abdul Hak

Formada em administração de empresas na ESCP Business School, Mariana Tanaka Abdul Hak era filha dos diplomatas Ibrahim Abdul Hak Neto e de Ana Patrícia Neves Abdul Hal. Ela trabalhava como diretora de marketing em uma empresa italiana desde janeiro de 2025.

Mariana chegou ao Rio no mesmo dia do acidente. Ela iria assinar contrato de trabalho em uma multinacional no ramo de cosméticos.

Nesta terça-feira (19), Lula telefonou para o embaixador para prestar solidariedade.

*Com informações de Estadão Conteúdo