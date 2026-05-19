Filhos do metrô: 32 mulheres já deram à luz nas estações de São Paulo

Estação Sé tem o recorde com 5 partos

Mario Fernandes de Oliveira - Estadão Conteúdo Metrô de São Paulo foi palco para o nascimento de 32 pessoas desde sua fundação



A rede do Metrô de São Paulo foi palco para o nascimento de 32 pessoas desde sua fundação, com partos realizados pelos próprios funcionários. O ano de 2019 concentrou o maior número de nascimentos, com três casos, e a estação Sé lidera o histórico, com cinco partos. De acordo com a Companhia do Metropolitano de São Paulo, as equipes são treinadas para atuar em casos como esses.

Uma dessas histórias é da agente de segurança Dahiane Caires, mãe de dois filhos de parto natural, que auxiliou em um parto na estação Tiradentes. No dia 31 de maio de 2022, foi chamada para atender uma gestante com dores, ajudou no nascimento do bebê Alejandro com a mãe ainda de pé, dentro de um banheiro da estação.

“Amo ser mãe. Levei sete anos para engravidar após o casamento e sempre tive um desejo enorme de viver uma ocorrência como essa. Foi mágico, apesar do susto do bebê deslizar até as minhas mãos”, relembra Dahiane. Segundo ela, a combinação entre capacitação oferecida pelo Metrô e vivências pessoais foi essencial para garantir segurança no atendimento.

Outra ocorrência marcante foi vivida pela agente de segurança Marina Valério, no dia 30 de setembro de 2019, na estação Sé. Ela atendeu a uma gestante em situação de extrema vulnerabilidade. O parto evoluiu rapidamente, e o bebê, que ganhou o nome de Pedro, nasceu em suas mãos ainda dentro da viatura. “Foi um momento intenso e emocionante. Ali entendi, mais uma vez, que nosso trabalho é proteger vidas e acolher pessoas, mesmo nas situações mais inesperadas”, conta.

Partos por estações

Sé: 5 partos

Brás: 4 partos

Ana Rosa, Bresser-Mooca e Capão Redondo: 2 partos

O primeiro parto foi realizado em 1976, na estação Ana Rosa e o último, em 2023, na estação Vila Mariana.

Espaço Maternidade

Segundo a Companhia do Metropolitano de São Paulo, um posto preparado para atender casos como esses foi criado na Estação Tatuapé da Linha 3-Vermelha, em novembro de 2024. O Espaço Maternidade possui uma infraestrutura com sanitário acessível, sala de amamentação, trocadores de fraldas, copa equipada, além de um espaço para crianças. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 9h às 14h.

*com informações do Metrô-SP