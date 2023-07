Bezerro aparece em uma das avenidas mais movimentadas do Rio e atrapalha o trânsito

Agentes da CET-Rio demoraram cerca de uma hora para tirar o animal da via; fato inusitado causou retenção no tráfego 32% maior que a média

Divulgação/Centro de Operações Rio O bezerro precisou ser retirado pela CET-Rio, Centro de Zoonoses, e Corpo de Bombeiros



Na manhã desta quarta-feira, 5, os motoristas que passavam pelo Elevado do Gasômetro, na altura do Caju, foram surpreendidos por um bezerro que causou congestionamento na pista no sentido Centro do Rio. Agentes da CET-Rio, bombeiros e equipes de zoonoses fizeram o resgate do animal, que é macho e tem um ano e dois meses de idade. O inusitado fato causou reflexos nos acessos pela Ponte Rio-Niterói, Linha Vermelha e Avenida Brasil, segundo o Centro de Operações Rio (COR). Às 9h, o trânsito da cidade chegou a 102 km, contra 77 km das últimas três quartas-feiras, um comparativo 32% maior que a média. O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) resgatou o animal que ficará temporariamente no Centro de Controle de Zoonoses, no bairro de Santa Cruz. Nas redes sociais, o prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD), brincou com o fato e afirmou que “às vezes é muito dura a vida de prefeito do Rio. Surgiu uma vaca na Linha Vermelha. Espero não ter que incluir essa categoria de reclamação no 1746 (número de reclamações da Prefeitura do Rio)!”, escreveu.