Bicheiro Vinicius Drumond é alvo de ataque a tiros na Barra da Tijuca

Ação aconteceu por volta das 11h, quando um veículo preto interceptou o carro da vítima; de acordo com relatos de testemunhas, seguranças reagiram disparando contra os agressores

éRICA MARTIN/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO A Polícia Civil está à frente das investigações, que não resultaram em mortes



Um ataque a tiros na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, teve como alvo o bicheiro Vinicius Drumond, que, apesar do susto, saiu ileso, apresentando apenas ferimentos leves causados por estilhaços em seu braço. O incidente ocorreu na Avenida das Américas, onde seu Porsche Taycan Turbo 2023 blindado foi atingido. Após receber atendimento médico, Drumond já foi liberado e se encontra em casa. O ataque aconteceu por volta das 11h, quando um veículo preto interceptou o carro de Drumond. De acordo com relatos de testemunhas, os seguranças do bicheiro reagiram disparando contra os agressores.

A Polícia Civil está à frente das investigações, que não resultaram em mortes. A perícia foi realizada no local e o carro danificado será encaminhado à Delegacia de Homicídios. Vinicius Drumond, que é filho do falecido Luizinho Drumond, já esteve sob investigação por diversos crimes, incluindo a Operação Ouro Negro, que investiga um esquema de furto de petróleo. Embora tenha sido mencionado em apurações sobre disputas no jogo do bicho, até o momento, não houve indiciamento formal contra ele.

Recentemente, Drumond foi nomeado patrono da escola de samba Em Cima da Hora, que compete na Série Ouro do carnaval carioca. Ele faz parte da nova liderança do jogo do bicho, um grupo que tem se expandido e se envolvido em conflitos territoriais na cidade do Rio de Janeiro.

