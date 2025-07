CNA critica tarifa dos EUA sobre produtos brasileiros e diz que medida não se justifica

Confederação lembrou ainda que o Brasil e os Estados Unidos têm 200 anos de relações comerciais e sempre ‘estiveram do mesmo lado’

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) criticou a decisão dos Estados Unidos de impor uma tarifa adicional de 50% sobre produtos brasileiros. Em nota divulgada nesta sexta-feira (11), a entidade classificou a medida como unilateral e injustificada, considerando o histórico de cooperação entre os dois países. “Esta medida unilateral não se justifica pelo histórico das relações comerciais entre os dois países, que sempre se desenvolveram em clima de cooperação e de equilíbrio, em estrita conformidade com os melhores princípios do livre comércio internacional”, disse a entidade em nota.

A CNA avalia que a medida prejudica as economias dos dois países com danos a empresas e consumidores. “Qualquer análise das relações entre os Estados Unidos e o Brasil, seja no campo no comércio ou dos investimentos, terá sempre que concluir que essas relações sempre serviram aos interesses dos dois países, não havendo nelas qualquer desequilíbrio injusto ou indesejável”, rebateu a entidade. A CNA lembrou ainda que o Brasil e os Estados Unidos têm 200 anos de relações e sempre “estiveram do mesmo lado”. “Não há qualquer razão para que essa situação se modifique”, defende a CNA.

A confederação afirmou ainda que os produtores rurais brasileiros consideram que essas questões podem ser resolvidas somente em benefício comum. “Por meio do diálogo incessante e sem condições entre os governos e seus setores privados. A economia e o comércio não podem ser injustamente afetados por questões de natureza política”, argumentou a CNA.

Por fim, a entidade disse que espera que os canais diplomáticos sejam “intensamente acionados”. “Para que a razão e o pragmatismo se imponham para benefício de todos, pois este é o único caminho que serve ao entendimento e à prosperidade”, observou a confederação.

