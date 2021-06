Bispo Vanderley Santiago, irmão do apóstolo Valdemiro, morre de Covid-19 em SP

Segundo a Prefeitura de São Carlos, ele teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu

O bispo Vanderley Santiago, de 53 anos, morreu de Covid-19 nesta segunda-feira, 28, em São Carlos, no interior de São Paulo. Ele era irmão do apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela prefeitura da cidade, que informou que ele havia testado positivo para o coronavírus e tinha comorbidades. O bispo estava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Felícia quando sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O corpo foi enterrado nesta terça-feira, 29. Valdemiro Santiago, irmão de Vanderley, é investigado pelo Ministério Público Federal (MPF) por indícios de estelionato em vídeos publicados em seu canal no YouTube. O pastor vendia sementes e prometia a cura da Covid-19. A Justiça também determinou duas vezes que site do Ministério da Saúde informe sobre a ineficácia do suposto tratamento sugerido por Valdemiro, sob pena de multa diária.