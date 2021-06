Vacina da Moderna produz anticorpos contra variante Delta da Covid-19, diz farmacêutica

Análise preliminar de amostras de sangue de pessoas imunizadas com a vacina mostraram criação de anticorpos para cinco cepas diferentes do novo coronavírus

A farmacêutica Moderna afirmou nesta terça-feira, 29, que a vacina desenvolvida por ela contra a Covid-19 é eficaz contra a variante Delta da doença, considerada como de preocupação global pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e apontada como responsável pela terceira onda do novo coronavírus em alguns países da Europa e na Índia. Segundo comunicado divulgado pela empresa, amostras de sangue de oito pessoas imunizadas com a vacina foram testadas para cinco cepas diferentes da doença, incluindo a Delta, uma semana depois da segunda dose. A análise dessas amostras de sangue mostrou que os oito imunizados tinham anticorpos para todas as mutações. Apesar dos dados preliminares, o estudo ainda está em fase de pré-publicação, o que significa que a vacina ainda pode não refletir o mesmo cenário contra as mutações em larga escala.

Poucas horas após o anúncio feito pela Moderna, as ações da empresa subiram 6%. A variante Delta já foi encontrada em 92 países ao redor do mundo, incluindo o Brasil e os Estados Unidos. As projeções da OMS mostram que ela deve se tornar a cepa prevalente da Covid-19 no mundo. “A Moderna está em busca de uma estratégia de desenvolvimento clínico contra variantes emergentes para acompanhar proativamente a pandemia conforme os vírus continuem a se desenvolver”, afirmou trecho do comunicado emitido pela empresa. Além da variante Delta, cepas encontradas na África do Sul, Nigéria, Uganda, Angola e outra variante encontrada na Índia foram testadas no estudo preliminar.