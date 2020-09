Bolsonaro apresenta ‘ótima evolução’ após cirurgia, diz boletim médico

Documento divulgado nesta tarde diz que o presidente iniciou dieta oral e caminhou no quarto

Carolina Antunes/PR O presidente Jair Bolsonaro passou por cirurgia nesta sexta-feira (25)



O presidente Jair Bolsonaro apresenta “ótima evolução clínica” após ter passado por procedimento cirúrgico na manhã desta sexta-feira (25), de acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein nesta tarde. “O Excelentíssimo Presidente da República Jair Bolsonaro apresenta ótima evolução clínica após a intervenção cirúrgica realizada hoje pela manhã. Segue sem intercorrências, afebril e em uso de sonda vesical, sem sangramentos. Iniciou dieta oral e caminhou no quarto“, diz o documento. Não foi indicada previsão de alta nem de retorno do capitão reformado aos trabalhos no Palácio do Planalto.

Bolsonaro passou por intervenção cirúrgica para a retirada de um cálculo na bexiga. A cirurgia durou 1h30 e ocorreu sem intercorrência. Esta foi a sexta cirurgia do presidente desde 2018. A necessidade da nova cirurgia foi contada pelo chefe do Executivo a apoiadores no Palácio da Alvorada, em Brasília, em 1º de setembro. Bolsonaro disse que estava com um cálculo na bexiga “maior que um grão de feijão”. “Esse cálculo aqui é de estimação. Eu tenho há mais de cinco anos, está na bexiga. É maior que um grão de feijão. Resolvi tirar porque deve estar aí ferindo internamente a bexiga”, afirmou na ocasião. No dia anterior à declaração, ele havia ido ao serviço médico do Palácio do Planalto.

Desde 2018, Bolsonaro passou por quatro cirurgias em decorrência do atentado que sofreu em setembro de 2018, em Juiz de Fora, quando foi ferido por uma facada. A primeira foi feita ainda na Santa Casa de Juiz de Fora, logo após ser atingido por Adélio Bispo em ato de campanha em 6 de setembro de 2018. Depois, o então candidato foi transferido para o Hospital Albert Einstein e passou a ser acompanhado pelo cirurgião Antonio Luiz Macedo e pelo cardiologista Leandro Echenique. A última cirurgia foi realizada em setembro do ano passado para a retirada de uma hérnia. Bolsonaro ainda realizou no início deste ano uma vasectomia.