Bolsonaro e governador interino do Rio de Janeiro trocam afagos em evento

O líder da nação falou sobre um novo período com a criação de uma nova política para o estado

Marcos Corrêa/PR Bolsonaro fez elogios e se aproximou do governador interino Cláudio Castro (PSC), com quem participou de evento no Rio de Janeiro



Um dia após nova derrota acachapante do governador afastado Wilson Witzel na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), por 69 a 0, que abre caminho para um possível impeachment por crime de responsabilidade, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez elogios e se aproximou do governador interino Cláudio Castro (PSC), com quem participou de evento no Rio de Janeiro. O líder da nação falou sobre um novo período com a criação de uma nova política para o estado.

Suspeito de ter participado de um esquema de desvio de recursos no Legislativo do Rio, Cláudio Castro, que ocupa a vaga de Witzel, afirmou que o caminho é a união de forças. Ambos participaram de um evento da Polícia Rodoviária Federal.

*Com informações do repórter Daniel Lian