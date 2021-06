Brasil ultrapassa marca de 480 mil mortes por Covid-19

O número de contaminações nesse mesmo período foi de 88.092, chegando ao total de 17.210.969; dados foram divulgados pelo Conass

EFE / Raphael Alves País se aproxima da marca de 500 mil mortes



Nesta quinta-feira, 10, o Brasil chegou ao número de 480 mil mortes pela Covid-19. De acordo com o levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), nas últimas 24 horas foram contabilizadas 2.504 mortes, totalizando 482.019. O número de contaminações nesse mesmo período foi de 88.092, chegando ao total de 17.210.969. O Estado de São Paulo continua em primeiro no ranking com 3.405.481 infecções e 116.693 óbitos. A taxa de letalidade da doença está em 2,8% e a taxa de mortalidade em 229,4 para cada 100 mil habitantes. Por sua vez, a taxa de incidência está em 8.190 a cada 100 mil habitantes. A média móvel de mortes subiu para 1.904 enquanto que a média de casos aumentou, chegando a 58.214.