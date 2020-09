Bolsonaro diz que Brasil está em fase final de ‘grande provação’

Presidente falou neste sábado, 19, na Assembleia Geral Extraordinária da Convenção Evangélica das Assembleias de Deus; ele afirmou que o país deve voltar a normalidade ‘ainda no corrente ano’

Marcos Corrêa/PR

O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado, 19, que o Brasil está na fase final de “uma grande provação” e que ainda neste ano o país voltará à normalidade. Ele participou nesta manhã de da Assembleia Geral Extraordinária da Convenção Evangélica das Assembleias de Deus do Distrito Federal e do Entorno. “Passamos por uma grande provação. Ou melhor, estamos no final dela”, disse, referindo-se à pandemia da Covid-19. “Na parte econômica, o Brasil foi o que melhor se saiu. Quis o destino também que na área de saúde, aos poucos, ao se deixar de politizar a única alternativa que nós tínhamos, começou-se a salvar mais vidas”, acrescentou.

Bolsonaro disse ainda que agradece a Deus pela coragem para enfrentar “quase tudo, quase o mundo todo” ao tomar posições. “Tem uma passagem militar que vale para todos nós: pior que uma decisão mal tomada, é uma indecisão”. O presidente disse que tomou decisões “mesmo sendo tolhido pelo Poder Judiciário”. “Se Deus quiser, voltaremos à normalidade ainda no corrente ano”, afirmou. O presidente disse que recebeu críticas por visitar regiões do Distrito Federal no início da pandemia, mas justificou dizendo que em um momento difícil não pode se esconder em um palácio. “Ou estou na frente e junto ou não estou fazendo um bom papel”, disse.

*Com informações da Agência Brasil