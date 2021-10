Bolsonaro é ovacionado em pizzaria do litoral Sul de SP; veja vídeo

Passagem do presidente pelo Guarujá não estava na agenda oficial, mas reuniu pessoas – em sua maioria, sem máscaras – na praia, em estabelecimento alimentício e em motociata

Jair M. Bolsonaro/Twitter/Reprodução de vídeo Presidente foi cumprimentado por pessoas em saída de pizzaria no Guarujpa



O presidente Jair Bolsonaro reuniu uma pequena multidão ao sair de uma pizzaria na cidade do Guarujá, no litoral Sul de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 12. Em um vídeo publicado pela própria equipe do presidente, é possível vê-lo ao lado se seguranças saindo de um andar superior do estabelecimento e sendo cercado por gritos de “Bolsonaro” e pedidos de foto. Em outro vídeo publicado por seguidores, é possível ver um grupo ainda maior de pessoas do lado de fora da pizzaria, cercando o carro de Bolsonaro. Quase nenhuma delas usa máscara, instrumento obrigatório em todo o Estado de acordo com decreto estadual instaurado ainda no começo da pandemia que estabelece multa de R$ 524,59 para aqueles que estiverem sem a devida proteção. Pouco antes da ida à pizzaria, o presidente conversou com turistas e moradores na praia e fez uma motociata nas ruas da cidade. Os vídeos das duas ações, que não estavam na agenda oficial dele, também foram publicados nas redes sociais.