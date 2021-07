Bolsonaro evolui de forma satisfatória, mas não tem previsão de alta, diz boletim médico

Diagnosticado com suboclusão intestinal, presidente foi transferido para São Paulo na noite da quarta-feira, 14

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Bolsonaro se queixava há dias de desconforto abdominal e do excesso de soluços



O presidente Jair Bolsonaro está evoluindo de forma satisfatória clínico e laboratorialmente. É o que afirma o boletim médico divulgado no início da tarde desta quinta-feira, 15. “O senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, segue internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, evoluindo de forma satisfatória clínico e laboratorialmente. Permanece o planejamento terapêutico previamente estabelecido. O presidente segue sem previsão de alta hospitalar”, assina a equipe médica. A informação tinha sido antecipada pelo filho do presidente, senador Flavio Bolsonaro, pelo Twitter. “Presidente @jairbolsonaro evoluiu para melhor, acordou bem disposto e, a continuar assim, não precisará fazer cirurgia! Obrigado a todos pelas orações!”, publicou mais cedo. Na noite da quarta-feira, o último boletim afirmou que a cirurgia emergencial tinha sido descartada, optando por um tratamento clínico conservador. O presidente Jair Bolsonaro foi transferido para São Paulo na noite da quarta-feira, 14, após passar o dia no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, realizando exames. Há dias ele se queixava de desconforto abdominal e do excesso de soluços. O diagnóstico foi suboclusão intestinal.