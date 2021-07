Bolsonaro passará por bateria de exames nesta quinta-feira

Presidente será submetido a uma análise de imagem para avaliar se medicação está surtindo efeito; por ora, equipe médica optou por um ‘tratamento clínico conservador’

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO AGF20210601093 - 01/06/2021 - 18:20 Bolsonaro está tratando um quadro de obstrução intestinal e dores abdominais



O presidente Jair Bolsonaro passará por uma nova bateria de exames nesta quinta-feira, 15, informa a assessoria do hospital Vila Nova Star, onde o chefe do Executivo federal está internado desde o início da noite desta quarta-feira, 14, para tratar um quadro de obstrução intestinal e dores abdominais. Após avaliação do quadro clínico, a equipe do médico Antônio Luiz Macedo, que operou Bolsonaro em 2018, em razão da facada sofrida em Juiz de Fora (MG), decidiu submeter o presidente a um “tratamento clínico conservador” – por ora, a cirurgia não está descartada. Segundo informações do repórter Maicon Mendes, da Jovem Pan, Bolsonaro, que está submetido a uma dieta restritiva, fará um novo exame de imagem para avaliar se a medicação está surtindo feito. O ministro das Comunicações, Fabio Faria, está vindo para São Paulo, onde se encontrará com o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). Os filhos do presidente da República também aconselharam o vice-presidente Hamilton Mourão, primeiro na linha sucessória, a cancelar as agendas internacionais. Ele foi a Luanda, capital de Angola, para participar da Cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).