Flavio Bolsonaro diz que presidente ‘acordou bem’ e pode não precisar de cirurgia

Eduardo, irmão de Flavio, disse que Jair Bolsonaro estava preocupado em não poder participar da motociata em Manaus, programada para o final de semana

Presidente Jair Bolsonaro foi transferido para São Paulo na noite da quarta-feira, 14, após passar o dia no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, realizando exames



O senador Flavio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, fez um tweet informando que o pai não deve precisar passar por cirurgia. “Presidente @jairbolsonaro evoluiu para melhor, acordou bem disposto e, a continuar assim, não precisará fazer cirurgia! Obrigado a todos pelas orações!” Também nesta manhã, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, também filho de Jair, publicou um vídeo no Telegram falando sobre a saúde do presidente. “Estou vendo muitas informações desencontradas. Ontem tive a oportunidade de estar com o presidente e o que eu entendi é que existe uma dobra ou aderência no intestino que os alimentos não conseguem mais passar por ali. Então isso acabou entupindo e houve acúmulo de líquidos, que foram para o estômago. O presidente sentia muita dor por causa disso e, de madrugada, foi para o hospital. Foi retirado um litro de líquido, aliviou a dor, ontem ele reclamou de dores leves. Com esse quadro, há possibilidade de cirurgia. Mas há esperanças de que essa dobra, essa aderência, se desfaça naturalmente”, disse Eduardo.

Segundo ele, os médicos ainda estão avaliando a necessidade de uma cirurgia. Eduardo agradeceu os profissionais da saúde do Hospital das Forças Armadas e afirmou que o médico do presidente, doutor Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, elogiou os procedimentos realizados na unidade. “O presidente estava bem, daquele jeito, meio baqueado, falando baixo. Tem até a foto divulgada nos perfis dele, com alguns equipamentos ligados ao corpo para fazer a medição de sinais vitais, o que é normal em um hospital. Ele estava preocupado em relação a ir para Manaus na sexta, para estar presente na motociata. Mas, com a presença dele, infelizmente não será mais possível. E está preocupado com questões pessoais dele, não para de trabalhar, workaholic. Ainda vai ter que dar um tempinho.”

Eduardo Bolsonaro acrescentou que não está no hospital, então não tem atualizações sobre o estado de saúde do presidente. "Tem gente dando que não precisa mais da cirurgia de emergência. Fico feliz se realmente foram verdadeiras, mas tem que saber se não precisa de emergência ou a cirurgia, se o intestino voltou a trabalhar. O Carlos, a Michelle… Outras pessoas próximas estão no hospital e a gente aguarda qualquer notícia deles", finalizou.