Bolsonaro parabeniza polícia de Goiás pela morte de Lázaro e comenta: ‘CPF cancelado’

Nas redes sociais, presidente afirmou que vítimas do suspeito ‘não tiveram segunda chance’ e afirmou que Lázaro ‘humilhou e assassinou homens e mulheres a sangue frio’

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/03/2021 Bolsonaro comemorou morte de Lázaro nas redes sociais



O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais nesta segunda-feira, 28, para parabenizar a Polícia Militar de Goiás pela captura e morte de Lázaro Barbosa. “Parabéns aos heróis da PM-GO por darem fim ao terror praticado pelo marginal Lazaro, que humilhou e assassinou homens e mulheres a sangue frio. O Brasil agradece! Menos um para amedrontar as famílias de bem. Suas vítimas, sim, não tiveram uma segunda chance. Bom dia a todos”, afirmou Bolsonaro. Pouco antes de parabenizar as equipes, o presidente publicou uma mensagem curta nas redes para comemorar a morte do suspeito: “LÁZARO: CPF CANCELADO!”, disse. O “serial killer” era considerado foragido há 20 dias e é acusado de assassinar quatro pessoas da mesma família no último dia 9 em uma chácara do Distrito Federal. Uma quinta vítima teria sido morta em Goiás. Ele ainda é investigado por balear três pessoas no dia 12 no município de Cocalzinho de Goiás, onde se concentraram as buscas. Lázaro já tem uma condenação por homicídio na Bahia e também era procurado no DF e em Goiás pelos crimes de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, o suspeito teria ido até um bairro periférico do município de Águas Lindas de Goiás para tentar se comunicar com uma cunhada. Ele foi cercado pela polícia e teria descarregado uma pistola em direção aos agentes de segurança, que revidaram. Miranda afirmou que o suspeito chegou a ser socorrido com vida, mas deu entrada no hospital morto. O corpo dele será encaminhado ao Instituto Médico Legal de Goiânia. Agora, a polícia investiga quem pode ter dado apoio a Lázaro na fuga de 20 dias, já que o suspeito foi encontrado com R$ 4.400 no bolso, sinal de que ele planejava uma fuga para outro Estado ou para fora do país.

LÁZARO: CPF CANCELADO! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 28, 2021