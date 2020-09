Bolsonaro passará por cirurgia para remover cálculo renal

Presidente recebeu atendimento na segunda-feira e falou com apoiadores

Marcos Corrêa/PR Bolsonaro deve passar por cirurgia ainda em setembro



Na segunda-feira (31), o presidente Jair Bolsonaro no fim do expediente, por volta das 18h, saiu com o comboio presidencial e foi à assistência médica do Palácio do Planalto. A imprensa não foi informada no momento do atendimento, mas o próprio presidente afirmou que recebeu serviço médico e comentou que foi diagnosticado com cálculo renal, fez uma ultrassonografia e afirmou que o cálculo é um pouco maior do que grão de feijão. Ele próprio revelou que fará uma cirurgia para retirá-lo ainda em setembro. Segundo o repórter Antônio Maldonado, ainda não há confirmação oficial do Planalto sobre quando ocorrerá esse procedimento cirúrgico nem se Bolsonaro deverá ficar afastado de suas funções ou por quanto tempo.

Para alguns apoiadores, Bolsonaro confirmou que estava se sentindo cansado. Segundo o presidente, está tudo bem. Inclusive, ele está trabalhando em uma grande reunião com pelo menos 14 líderes partidários, além dos ministros Paulo Guedes, Luiz Eduardo Ramos, Jorge Oliveira, Augusto Heleno e Braga Netto. Entre os parlamentares, estão os líderes do governo na Câmara Senado, além dos representantes de alguns dos maiores partidos. Na pauta, está uma mudança de estratégia, já que, agora, o governo apresenta as pautas que pretende enviar ao Congresso para medir sua recepção. Entre os assuntos, está o Renda Brasil, programa que substituirá o Bolsa Família, e a extensão do auxílio emergencial.