Bolsonaro testa positivo para Covid-19

Isac Nóbrega/PR O presidente Jair Bolsonaro teve sintomas da Covid-19 e fez o teste nesta segunda-feira (6)



O presidente Jair Bolsonaro testou positivo para Covid-19. O resultado do exame foi divulgado na manhã desta terça-feira (7). Bolsonaro fez o exame nesta segunda-feira (6) após sentir sintomas da doença causada pelo novo coronavírus, incluindo febre e dores no corpo. Por causa da suspeita, ele evitou ficar perto de apoiadores no Palácio do Planalto. “Estou perfeitamente bem, obviamente estou tomando as medidas para evitar a contaminação de terceiros”, disse em entrevista.

“Eu vim agora do hospital, fiz uma ‘chapa’ de pulmão. Tá tudo limpo. Vou fazer exame do Covid agora, mas tá tudo bem”, afirmou ele a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Usando máscara durante a conversa, ele pediu que as pessoas não se aproximassem. “Não pode chegar muito perto não, tá. Recomendação para todo mundo”, disse o presidente, na noite de segunda.

O presidente já tinha tido suspeita da doença em março, quando a pandemia ainda chegava ao Brasil. Ele fez uma viagem aos Estados Unidos e pelo menos 23 integrantes da comitiva foram infectados pelo coronavírus, incluindo o secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten. Bolsonaro, no entanto, testou negativo em todos os exames. Por causa da doençca, Bolsonaro cancelou todos os compromissos da semana, incluindo uma viagem à Bahia na sexta-feira (10).