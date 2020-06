Bolsonaro vai ao RJ e deve participar de funeral de paraquedista

Marcos Corrêa/PR Bolsonaro deve comparecer ao funeral do soldado Pedro Lucas Ferreira Chaves



O presidente Jair Bolsonaro embarcou, neste domingo (21), na Base Aérea de Brasília com destino ao Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria do Palácio do Planalto, o presidente cumprirá uma agenda pessoal na capital fluminense, ligada à Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército.

Embora o Planalto não confirme, o presidente deve comparecer ao funeral do soldado Pedro Lucas Ferreira Chaves, que faleceu no sábado em um treinamento no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, após o paraquedas não abrir corretamente. Bolsonaro foi membro da Brigada de Infantaria Paraquedista em sua carreira no Exército.

*Com Estadão Conteúdo