Bolsonaro indica Bruno Bianco para a Advocacia-Geral da União

Atual secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Previdência assume posição de André Mendonça, que busca uma vaga no STF

EDU ANDRADE/Ascom/ME Bruno Bianco se tornou secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Previdência



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nomeou Bruno Bianco para o comando da Advocacia-Geral da União (AGU), no lugar de André Mendonça, que foi indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Bianco é o atual secretário-executivo do recém-criado Ministério do Trabalho e Previdência. Para o seu lugar será nomeado Bruno Dalcolmo, que exerce o cargo de secretário do Trabalho. A nomeação foi confirmada pelo presidente em um postagem no Twitter. Mendonça foi escolhido por Bolsonaro para a vaga do ex-ministro Marco Aurélio Mello, que deixou o Supremo em julho. A nomeação, no entanto, depende da aprovação do Senado, que ainda não tem data para ocorrer.