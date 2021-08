Arthur Lira diz que proposta do voto impresso pode ser levada para votação em plenário

Presidente da Câmara afirmou que o projeto pode ser votado caso a comissão especial ultrapasse 40 sessões ou se o relatório for rejeitado

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Arthur Lira disse que a proposta não deve ser aprovada na comissão



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que a proposta do voto impresso pode ir a votação em plenário caso a comissão especial ultrapasse 40 sessões sem votar votar o relatório ou mesmo se ele for rejeitado. Segundo o parlamentar, o regimento interno permite essa iniciativa. “As comissões especiais não são terminativas, são opinativas, então sugerem o texto, mas qualquer recurso ao plenário pode ser feito”, disse. A previsão é que a proposta seja votada pela comissão na tarde desta quinta-feira, 5. No último dia 31, Lira admitiu que dificilmente a proposta será aprovada pela comissão especial. “Regimentalmente o resultado da comissão impactará se esse assunto vem para plenário ou não. Na minha visão, tudo indica que não”, afirmou o presidente da Câmara em live do Conjur.

*Com informações da Agência Câmara de Notícias