Bolsonaro vai sobrevoar neste domingo regiões afetadas pelas chuvas na Bahia

Presidente irá para o local com os ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e da Cidadania, João Roma; ele deve falar com jornalistas em seguida

GRAER-PMBA Cidades estão em estado de emergência após fortes chuvas



O presidente da República, Jair Bolsonaro, vai à Bahia neste domingo, 12, sobrevoar as regiões afetadas pela chuva. Ele será acompanhado pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e do ministro da Cidadania, João Roma. A informação foi dada pelo Palácio do Planalto na noite deste sábado, 11. Bolsonaro anunciou na manhã deste sábado que a Caixa Econômica Federal vai liberar o saque do FGTS para moradores de áreas atingidas por enchentes no sul da Bahia e no norte de Minas. A liberação dos recursos, porém, depende de indicação prévia por parte das prefeituras que decretarem estado de calamidade pública. O saque, no caso, será do valor que houver em conta, até o limite de R$ 6.220,00.

“Tivemos há aproximadamente 48 horas uma catástrofe no sul da Bahia e norte de Minas. Em torno de 55 municípios foram atingidos, com enchentes, destruição de obras viárias. De imediato determinamos ao ministro Rogério Marinho e João Roma para assumir a vanguarda do que pode ser feito pros nossos irmãos, bem como também o ministro Braga Netto”, disse neste sábado o presidente. Após o sobrevoo, que está previsto para às 10 horas do domingo, Bolsonaro e Marinho vão conceder uma entrevista coletiva no Aeroporto de Porto Seguro (BA). O Ministério do Desenvolvimento Regional já reconheceu a situação de emergência em 17 municípios da Bahia e 31 de Minas Gerais.

*Com informações do Estadão Conteúdo