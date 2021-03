Bolsonaro visita Taguatinga, no DF, e critica recomendação de ficar em casa

Presidente disse nas redes sociais que o local sente os efeitos das restrições para conter a Covid-19

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro criticou nas redes sociais as restrições para conter a Covid-19



O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez uma visita neste sábado, 20, no bairro de Chaparral, que fica em Taguatinga, região do Distrito Federal, e aproveitou para gravar um vídeo com os moradores locais no qual critica as medidas de distanciamento social. “Chaparral, Taguatinga, local onde os efeitos do ‘fique em casa’ são os mais sentidos”, escreveu o presidente no Twitter. Nos últimos dias, Bolsonaro tem criticado abertamente os governadores por medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas para conter o agravamento da pandemia de Covid-19. Mais cedo, o presidente, também por meio da mesma rede social, divulgou o início das atividades do Hospital de Campanha do Exército, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que começou a receber os primeiros pacientes com a doença.

– Chaparral/Taguatinga/DF

– 20/março/2021.

– Local onde os efeitos do "fique em casa" são mais sentidos. pic.twitter.com/AxSiGYZZHC — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 20, 2021

*Com informações da Agência Estadão.