Bombeiros buscam desaparecidos em Franco da Rocha e trabalham com chance de sobreviventes

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 31/01/2022 Defesa Civil confirmou oito mortes pelo deslizamento de terra em Franco da Rocha



O coronel Maycon Cristo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, afirmou nesta terça-feira, 1º, que a corporação ainda trabalha com a possibilidade de encontrar sobreviventes após deslizamento de terra no município de Franco da Rocha. Até o momento, a Defesa Civil confirmou oito mortes na cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, 10 pessoas ainda estão desaparecidas. “Nós trabalhamos com uma lista de 10 desaparecidos. Essa lista foi oferecida pelo município, assistentes sociais e forças do bairro. Nos passaram o nome das pessoas que moram aqui e não foram localizadas”, relatou o coronel, que alerta para a possibilidade desse número ser alterado. A corporação acredita que ainda podem ser encontrados sobreviventes. “Trabalhamos com possibilidade de sobreviventes. As residências giraram em bloco. Então a gente não sabe como essas residências estão posicionadas no nível da lama. Podem ter bolsões de ar, casas inteiras ali giradas. O cenário determina que podem ter vítimas com vida”, explicou Maycon Cristo.

No momento, os trabalhos de busca do Corpo de Bombeiros no local foram interrompidos pela chance de uma residência desabar. “Tem uma residência que está se movimentando. O solo está bastante encharcado, teve chuvas no período da noite e ainda corre água pelo morro. A gente retirou a nossa equipe para garantir a segurança dos bombeiros e dos voluntários que estão trabalhando”, informou o coronel. Caso os geólogos da Defesa Civil determinem que o grau de risco foi minimizado, as equipes de busca retornarão aos trabalhos. Maycon Cristo, no entanto, acredita que a casa terá que ser demolida para garantir a segurança dos bombeiros. “Se essa casa oferecer risco para as equipes que estão trabalhando e a gente não conseguir minimizar esse risco, podemos, sim, derrubar, demolir essa casa. É o que deve acontecer”, afirmou.