Famílias de Embu da Artes tentam recuperar pertences após deslizamentos

Imóveis foram internados pela Defesa Civil no domingo após duas casas serem atingidas; três pessoas da mesma família morreram soterradas

EVERALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Na quinta-feira, um deslizamento já havia atingido residências na Rua Jatobá



As 16 famílias desalojadas após um deslizamento de terra em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo, passaram a segunda-feira, 31, retirando pertences e buscam um local para morar nos próximos dias. Os imóveis, localizados em pontos de difícil acesso no bairro Pinheirinho, foram interditados pela Defesa Civil no domingo. Um morador se arriscou para recuperar um botijão de gás, enquanto outro não sabe como abrigar as mais de 100 galinhas, cachorros e gatos que tem. A moradora Érica Camargo contou que é a quarta vez que fica desabrigada. “Minha casa, a casa de cima também está caindo. Perdi quatro barracos antes de conquistar a minha casa de bloco, perdi tudo. Salvei só nós mesmo e barraco afundou quatro vezes”, afirmou. O vizinho Israel também disse que os momentos de chuvas trazem desespero para a comunidade. “A água acaba sempre atingindo as casas de baixo”.

Na quinta-feira, um deslizamento já havia atingido residências na Rua Jatobá. No sábado, o excesso de chuvas causou novos desabamentos, que atingiram duas casas. Um dos imóveis estava vazio, mas no outro uma criança de quatro anos, um jovem de 21 anos e a mãe deles, de 46, acabaram morrendo soterrados. A moradora Paula destacou a união entre os integrantes da comunidade. “É muito doloroso, porque a gente trata todo mundo como família. Então não tem família, é tudo irmão. A dor deles é a dor nossa também”, pontua. A representante da Central Única de Favelas, Cláudia Vargas, pede que a população ajude os atingidos.

“Qual a necessidade maior dessa família? O que mais precisa? É um alimento, um cobertor, se é um apoio, um abraço. A gente faz uma triagem e vamos em busca desta necessidade. Aqui temos necessidade de roupas, sapatos, alimentos, cobertores, tapete, cortinas, de casa. Quem puder doar é só procurar a Central Única de Favelas. Qualquer doação é bem vinda”, acrescentou. No final de semana, o governo de São Paulo anunciou a destinação de R$ 1 milhão para Embu das Artes. Os valores serão usados para recuperação urbana e social.

*Com informações da repórter Nanny Cox