Bolsonaro visita áreas afetadas pelas chuvas em São Paulo nesta terça-feira

Presidente estará acompanhado do ministro da Cidadania, João Roma; governo federal trabalha para apoiar as cidades prejudicadas com a doação de alimentos e liberação do FGTS

ORLANDO JUNIOR/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em Franco do Rocha, as operações de busca por desaparecidos já completam mais de 48 horas



As fortes chuvas que atingem São Paulo desde a sexta-feira, 28, continuam castigando as cidades do Estado. O presidente Jair Bolsonaro deve visitar as áreas afetadas pelos temporais junto com o ministro da Cidadania, João Roma, nesta terça-feira, 1. Segundo ele, o governo federal vai prestar apoio às cidades prejudicadas. “Já entrei em contato com o presidente da Ceagesp para colaborar com a doação de alimentos. Tudo isso está sendo feito para nós darmos a devida atenção à população. Os municípios atingidos podem declarar estado de calamidade e entrar em contato com o próprio Rogério Marinho para que em prazo rápido possamos liberar o FGTS”, disse o mandatário.

Até o momento, dos R$ 15 milhões destinados pelo governo de São Paulo, R$ 5 milhões foram para Franco da Rocha, um dos municípios mais atingidos. Na cidade, as operações de busca por desaparecidos já completam mais de 48 horas no Parque Paulista, onde um deslizamento de terra atingiu várias casas e a comunidade segue bastante abalada com a tragédia. O motorista de aplicativo Rodrigo Nodari cresceu no bairro e não consegue acreditar no que aconteceu. “É triste, a gente nunca espera ver na televisão e pensamos que nunca vai acontecer. É triste”, afirmou. O secretário de segurança pública de São Paulo, general João Camilo Pires de Campos, vistoriou a área do acidente. Ele ressaltou o trabalho das forças de segurança e também dos voluntários.

“Aqui nos estamos com 73 profissionais bombeiros, mas também temos desde o início policiamento de área, isolando, criando as melhores condições. Cabe-se destacar o papel das polícias todas, mas também o notável trabalho dos voluntários”. Com a diminuição do volume de água, diversos pontos de Franco da Rocha já foram liberados. Com isso, equipes da prefeitura intensificam as ações de limpeza nos locais, mas ainda há muito o que fazer. Nesta segunda-feira, 31, o governador João Doria voltou a falar sobre a destinação de recursos para a recuperação dos municípios e não descartou novas liberações. “Se houver necessidade adicional de recursos, São Paulo, o governo do Estado vai ajudar os municípios.”

*Com informações da repórter Carolina Abelin