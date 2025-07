Bombeiros localizam criança que caiu em cânion no RS e iniciam resgate por rapel

Criança, que segundo o prefeito, tem o transtorno do espectro autista, estava acompanhada dos pais e de dois irmãos, todos moradores de Curitiba e de férias no Rio Grande do Sul

Divulgação Bombeiros começam a resgatar criança que caiu no Cânion Fortaleza, localizado no Parque Nacional da Serra Geral, a 23 km do centro de Cambará do Sul



O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul localizou, por volta das 17h30, a criança de 11 anos que caiu no Cânion Fortaleza, localizado no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul (RS), de altura de 70 metros. Agora, eles planejam o resgate da menina. O prefeito de Cambará do Sul, Schamberlan Silvestre disse que acredita que a menina esteja viva e os bombeiros de Canela e Gramado estão se preparando para fazer o resgate, o que deve acontecer nas próximas horas. A área foi isolada e a descida de rapel para o resgate começou às 22h. Segundo os bombeiros, só será possível aferir o estado de saúde quando a equipe chegar até a menina.

A criança, que segundo o prefeito, tem o transtorno do espectro autista, estava acompanhada dos pais e de dois irmãos, todos moradores de Curitiba e de férias no Rio Grande do Sul. Ela foi localizada com o uso de um drone com câmera térmica. A queda aconteceu quando a família foi para um banco para fazer um lanche, quando ela correu e caiu. O pai foi atrás da criança, mas não conseguiu impedir a queda.

O Cânion Fortaleza fica localizado no Parque Nacional da Serra Geral, a 23 km do centro de Cambará do Sul, o Cânion Fortaleza tem 7,5 km de extensão, 2 mil metros de largura e uma altitude de 1.157 metros acima do nível do mar.

