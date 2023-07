Bombeiros localizam última vítima da explosão em cooperativa agrícola no Paraná

Segundo as autoridades, corpo está em local de difícil acesso e equipes da política científica já foram acionadas para acompanhar a ação; ao todo, nove pessoas morreram por causa da explosão

Corpo de Bombeiros Paraná Explosão deixou nove mortos, sendo que oito morreram no local, enquanto uma outra vítima foi levada para Cascavel para ser atendida



Depois de quase seis dias de buscas, o Corpo de Bombeiros do Paraná localizou o corpo da última vítima que desapareceu após a explosão em uma cooperativa agrícola na cidade de Palotina. O corpo foi localizado por volta das 15h desta segunda-feira, 31, e estava no interior do túnel do silo 3. Por causa das condições do local, as equipes dos bombeiros estão tendo que tomar cuidado para retirar o corpo. Por isso, uma maca modelo SKED, destinada para resgate de vítimas em ambientes de difícil acesso e espaços confinados, está sendo enviada para a cidade. Ainda não há previsão para o término da ação. Equipes da Polícia Científica já foram notificadas e acionadas para acompanhar a retirada do corpo da vítima. Ao todo, a explosão deixou nove mortos, sendo que oito morreram no local, enquanto uma outra vítima foi levada para Cascavel para ser atendida, mas não resistiu aos ferimentos.