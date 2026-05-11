Bombeiros trabalham para resgatar vítima que estaria presa em escombros no Jaguaré

Além do homem procurado, uma pessoa não resistiu e outras três ficaram feridas após o incidente causado, possivelmente, por uma explosão de gás de cozinha

Imagens obtidas pela Jovem Pan Capitã do Corpo de Bombeiros, Karoline Burunsizian, explica sobre uma possível vítima que está sendo procurada nos escombros nas da explosão



A capitã do Corpo de Bombeiros, Karoline Burunsizian, informou nesta segunda-feira (11) que uma segunda possível vítima está sendo procurada no interior de uma residência próxima ao local onde aconteceu a explosão que atingiu diversas casas e um prédio residencial no bairro Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo.

“Muitas informações chegam desencontradas, são muitas residências. Um dos vizinhos falou que, possivelmente, um homem estaria lá dentro, na casa dos fundos. Mas não há outra pessoa que confirmou essa informação, por isso tratamos como uma hipótese, mas não descartamos“, disse a capitã.

Segundo a bombeira, a vítima fatal foi encontrada nos escombros de uma casa após o ocorrido. “Dezenas de casas foram atingidas. Essa vítima foi localizada sob os escombros depois de um colapso estrutural, desabamento após a forte explosão”, informou a capitã do Corpo de Bombeiros.

Além da vítima que não resistiu, outras três pessoas ficaram feridas. A existência do suposto desaparecido, porém, é baseado em falas de vizinhos. “Nesse momento as equipes estão trabalhando em uma segunda possível vítima que estava, segundo relatos, em uma residência na parte de trás. Permaneceremos no local até a confirmação se havia ou não essa pessoa no interior dessa residência”, informou Karoline Burunsizian.

O que aconteceu até o momento

Conforme informou o Corpo de Bombeiros, uma vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Osasco com ferimento no tórax. Outros dois feridos foram atendidos no local do incidente. A corporação informou que pessoas foram lançadas pela explosão e outras foram soterradas.

Em entrevista a jornalistas, Karoline Burunsizian, também disse que foram socorridos dois homens e uma mulher. As vítimas estão estáveis. A estimativa é de que, ao menos, 10 imóveis tenham sido atingidos pela explosão.

O Corpo de Bombeiros também comunicou que, possivelmente, o incidente foi causado por uma explosão de gás liquefeito de petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha. Segundo relato de moradores, equipe da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) fazia obras na região.