Brasil chega a 54,9 mil mortes por covid-19; número de casos ultrapassa 1,2 milhão

Se fosse um país, São Paulo ocuparia o 9º lugar no ranking mundial de vítimas da doença

EFE/Sebastião Moreira Passageiros aglomerados no transporte público de São Paulo



De acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 25, o Brasil chegou a 54.971 mil mortos pela covid-19. Este é o terceiro dia seguido que o país registra mais de mil vítimas da doença. Em um dia, foram 1.141 novos registros.

O número de casos também continua subindo. São 1.228.114 milhão de doentes, um aumento de quase 40 mil novos doentes registrados em apenas 24 horas.

O Brasil é o segundo país com mais casos e mortes pela doença no mundo, e fica atrás apenas dos Estados Unidos, que registram, até o momento, 2.411.631 milhões de infectados e 122.482 mortos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, que monitora o avanço do vírus.

Epicentro da doença no país, São Paulo registra 248.587 doentes, e 13.759 óbitos. Se fosse um país, o estado figuraria em 9º lugar no ranking mundial de mortos pela pandemia. O Rio de Janeiro é o segundo no país, com 105.897 casos e 9.450 mortes.

Na última quarta-feira, 24, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sinalizou que a capital pode estar a poucos passos de anunciar novas medidas de flexibilização, com a reabertura de bares e restaurantes.

Ainda de acordo com o Ministério, 673.729 pessoas já se recuperaram da doença, em torno de 54,9% dos contaminados. Quase 500 mil casos ainda estão em acompanhamento.