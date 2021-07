Brasil alcança 100 milhões de pessoas imunizadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Número do Ministério da Saúde representa 62,5% do público-alvo de 160 milhões de brasileiros acima de 18 anos; 40 milhões já receberam as duas doses

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Ministério da Saúde afirma que todos os brasileiros acima de 18 anos serão imunizados até setembro



O Brasil alcançou neste sábado, 31, a marca de 100 milhões de pessoas imunizadas ao menos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde. O número representa 62,5% do público-alvo de 160 milhões de brasileiros acima de 18 anos. Já o número de pessoas que receberam as duas doses subiu para 40 milhões, 25% do público-alvo. “Estamos cada vez mais próximos de chegar na nossa meta: até setembro, 100% dos adultos estarão vacinados com a primeira dose. E, até o final do ano, todos estarão imunizados”, informou a pasta.

Segundo o ministério, o governo já encomendou mais de 600 milhões de doses contra a Covid-19 até o fim deste ano. Até o momento, mais de 184 milhões de doses foram distribuídas a todos os Estados e o Distrito Federal. Em um evento na manhã deste sábado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou o avanço da campanha de imunização. “Mais de 600 milhões de doses de vacinas me permitem assegurar que agora, em setembro, toda população brasileira acima de 18 anos estará imunizada contra a Covid-19.”

Os números do governo federal mostram que entre 25 de junho e 25 de julho, a média móvel de casos teve redução de 40%. Já quanto ao número de óbitos, a queda foi de 42%. Dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados neste sábado mostram que 910 pessoas perderam a vida por causa da Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 556.370 o número de óbitos desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020. O Brasil registrou 37.582 novos casos de infecção, totalizando 19.917.855 testes positivos para o novo coronavírus.