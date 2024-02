Brasil alcança a marca de meio milhão de casos prováveis de dengue

De acordo com o Ministério da Saúde, 75 pessoas foram vítimas da doença em 2024 e outras 350 mortes estão em investigação

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Crianças de 10 e 11 anos de idade receberam dose da vacina contra a dengue na UBS II, na Asa Norte, em Brasília, na última sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024



Dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira, 12, mostram que o Brasil alcançou a marca de 512.353 casos prováveis de dengue apenas nas primeiras semanas do ano. Em comparação ao mesmo período em 2023, quando foram registrados 128.842 casos suspeitos da doença, o número quase quadruplicou. O total de óbitos confirmados pela doença chegou a 75 pessoas, enquanto outros 340 ainda estão em investigação. Com 171.769 casos prováveis de dengue, Minas Gerais é o Estado com o maior número de incidências, seguido de São Paulo, com 83.651; Paraná, com 55.532; e Goiás, com 31.809.

O Ministério da Saúde deu início a campanha de imunização contra a dengue neste mês, para municípios e faixa etária específicos. A vacina Qdenga, produzida pelo laboratório japonês Takeda, foi entregue em lote inicial de 712 mil doses a serem enviadas para 315 cidades em nove estados e o Distrito Federal. Neste segunda-feira, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo anunciou a campanha de vacinação contra a dengue em 11 municípios do Alto Tietê. A chegada de 79,4 mil doses será destinada a crianças de 10 e 11 anos. A primeira morte por dengue na capital em 2024 foi confirmada pela administração municipal na última quinta-feira, 8, até o momento, o total de nove mortes foram confirmadas no Estado.