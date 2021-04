Brasil aplica 940 mil doses de vacina e total de imunizados chega a 25,4 milhões

Em números absolutos, São Paulo é o Estado que mais vacinou, com 5,93 milhões de imunizados; em termos proporcionais, o Rio Grande do Sul lidera o ranking, com 16,64% da população já vacinada

Nas últimas 24 horas, o Brasil aplicou 940.551 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo que 503.826 pessoas receberam a primeira dose e outras 436.725 receberam a dose de reforço. Com isso, o total de pessoas que receberam ao menos uma das doses do imunizante chegou a 25.460.098, o que equivale 12,02% da população brasileira. Os dados foram divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa nesta quinta-feira, 15, e reúnem dados de 25 Estados. Deste total, 8.558.567 receberam as duas doses, o que representa 4,04% da população. Em números absolutos, São Paulo é o Estado que mais vacinou, com 5,93 milhões de imunizados. Já em termos proporcionais, o Rio Grande do Sul lidera o ranking de imunização, com 16,64% da população já vacinada com ao menos uma dose. A menor porcentagem pertence ao Amapá, que imunizou apenas 8,38% da população.

*Com informações do Estadão Conteúdo