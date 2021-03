Brasil bate recorde com 2.340 mortes por Covid-19 em 24h

Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, esse é o dia mais mortal da pandemia desde 10 de março, quando 2,2 mil óbitos foram registrados

Foto: Altemar Alcantara / Prefeitura Manaus País registrou dia mais mortal desde o início da pandemia



Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta terça-feira, 16, mostram que o Brasil registrou 2.340 novas mortes e 74.595 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, batendo um recorde de mortes diárias desde o início da pandemia. Com a atualização dos números, o país passa a ter 281.626 óbitos confirmados e 11.594.204 casos registrados da doença. O número é ainda maior do que o registrado no dia mais letal da pandemia até o momento, em 10 de março, quando 2.286 pessoas morreram. Das mais de 2 mil mortes registradas nesta terça-feira, 679 óbitos ocorreram no estado de São Paulo, que lidera os estados brasileiros com maior número de casos e óbitos desde o início da pandemia.