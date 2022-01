Brasil bate recorde de casos pelo 3º dia seguido e registra quase 800 mortes por Covid-19

País contabilizou 269 mil novas infecções e ainda lamentou o maior número de óbitos desde 20 de agosto; com avanço da variante Ômicron, média móvel de contágios está em franca ascensão

SANDRO PEREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Casos de Covid-19 seguem em alta no Brasil



O Brasil registrou 799 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) desta sexta-feira, 28. É a maior marca desde 20 de agosto, quando 807 pessoas morreram em decorrência do coronavírus. Também foram contabilizados 269.968 casos da doença, recorde de infecções pelo terceiro dia seguido. A média móvel de óbitos nos últimos sete dias é de 474, indicando uma leve alta. Já a média de casos nesta semana chegou a 183,289 e segue em preocupante ascensão. Segundo o Conass, o Brasil já registrou, ao todo, mais de 25 milhões de casos e 625.884 mortes por Covid-19.

Com a disseminação da variante Ômicron, mais contagiosa, o país enfrenta um cenário de hospitais lotados e falta de testes. De acordo com o último boletim divulgado pela Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), seis Estados (Pernambuco, Espírito Santo, Goiás, Piauí, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul) e o Distrito Federal têm mais de 80% dos leitos de UTI ocupados. A situação mais preocupante é do DF, com 98% de ocupação. Já a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou hoje a venda de autotestes, uma solicitação do Ministério da Saúde a fim de aumentar a capacidade de testagem no país.