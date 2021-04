Brasil chega a 18,8 milhões de vacinados contra a Covid-19

Número foi atingido depois de o país contabilizar 269.591 aplicações nas últimas 24 horas; em números absolutos, São Paulo é o Estado que mais vacinou

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ao todo, foram aplicadas 24.125.915 doses das vacinas de Oxford e da Coronavac



O Brasil chegou à marca de 18,8 milhões de vacinados contra a Covid-19. O número foi atingido depois de o país contabilizar 269.591 aplicações nas últimas 24 horas. A informação foi divulgada pelo Consórcio de Veículos de Imprensa e contêm dados de das secretarias de saúde de 20 Estados. Com isso, a taxa da população que recebeu ao menos uma dose da vacina chegou a 8,9%. Deste total, 5.272.023, cerca de 2,49% da população, receberam as duas doses do imunizante, sendo que 48.479 aplicações realizadas em 24 horas. Ao todo, foram aplicadas 24.125.915 doses das vacinas de Oxford e da Coronavac. Em números absolutos, São Paulo, com 4,72 milhões, é o Estado com mais doses aplicadas. Já em termos proporcionais, o Mato Grosso do Sul já imunizou 11,34% de sua população, sendo o primeiro colocado do ranking. O Mato Grosso, com apenas 5,41% da população vacinada ocupa o último lugar da lista.