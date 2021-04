Agnaldo Timóteo sofre piora no estado de saúde; cantor está intubado com Covid-19

Família afirma que apesar do ‘pequeno agravamento’ no quadro do artista, equipe médica permanece confiante da sua ‘plena recuperação’

Reprodução/TV Brasil Agnaldo Timóteo está internado em um hospital do Rio de Janeiro desde o dia 17 de março



Agnaldo Timóteo, de 84 anos, teve um “pequeno agravamento” no seu estado de saúde e por isso continuará em ventilação mecânica invasiva. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor à Jovem Pan nesta sexta-feira, 2. Apesar disso, a irmã e o filho do artista, Ruth e Marcelo, afirmam em texto divulgado nas redes sociais que tanto a equipe médica quanto a família “permanecem confiantes” da “plena recuperação” de Agnaldo. O compositor mineiro foi internado na UTI do Hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro, logo após testar positivo para a Covid-19 no dia 17 de março. Ele teve que ser intubado no último sábado, 27, porque o seu estado de saúde era grave. Como o cantor já tinha recebido as duas doses da vacina contra o novo coronavírus, os médicos acreditam que ele pode ter sido infectado no intervalo entre a primeira e a segunda injeção.