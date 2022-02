Brasil completa um mês seguido de alta na média de mortes por Covid-19

País registrou 428 novos óbitos nas últimas 24 horas; total contabilizado desde o começo da pandemia é de 632 mil

Sandro Pereira/Estadão Conteúdo País vive novo momento de avanço da Covid-19



O Brasil completou nesta segunda-feira, 7, um mês consecutivo de aumento da média móvel de mortes por Covid-19. Segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), nas últimas 24 horas foram contabilizadas 428 novas mortes pela doença, aumentando a média móvel de mortes para 783, a maior desde agosto de 2021. Com os novos óbitos, o total registrado desde o começo da pandemia foi para 632.621. No mesmo período, também foram registrados 66.883 novos casos da doença, elevando o total de infectados para 26.599.593 e fazendo com que a média registrasse uma nova queda, indo para 167.550, a menor marca desde 26 de janeiro. Os indicadores também mostram o avanço da doença, com a taxa de mortalidade indo para 301 a cada 100 mil habitantes e a taxa de incidência da doença aumentando para 12.657,6 a cada 100 mil habitantes.