Brasil confirma mais dois casos de gripe aviária 

Com os números deste sábado, 20, país soma a quinta infecção, mas segue sem registro em humanos

tawatchai07/Freepik Frangos presos em aviário



O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou neste sábado, 20, mais dois casos de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) no Brasil, elevando o número para cinco. Contudo, essas infecções não foram registradas em humanos, e sim em aves silvestres. Segundo o comunicado, “o estado de Espírito Santo contabiliza mais um caso confirmado em ave silvestre, agora da espécie Thalasseus Maximus (nome popular trinta-réis-real). O animal foi encontrado na zona rural do município de Nova Venécia. Como a ocorrência foi em área não litorânea, a ação de vigilância será ampliada também para os municípios vizinhos: São Gabriel da Palha e Águia Branca”, disse o ministério, acrescentando que o outro caso, também em ave silvestre, foi detectado no estado do Rio de Janeiro, em São João da Barra, em área litorânea, e que trata-se de ave da espécie Thalasseus acuflavidus (nome popular Trinta-réis-de-bando).

O Mapa informou que as autoridades das duas regiões já estão adotando os procedimentos técnicos relacionados a essas novas ocorrências, ressaltando que a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne de aves e nem de ovos. As infecções humanas pelo vírus podem ser adquiridas, principalmente, por meio do contato direto com aves infectadas (vivas ou mortas). Também neste sábado, o Ministério da Saúde informou que as amostras dos 33 casos suspeitos de influenza aviária em humanos no Espírito Santo deram negativas, e os outros dois casos suspeitos estão sendo investigados. Desta forma, o Brasil segue sem nenhum caso em sua população. As amostras foram analisadas pelo laboratório da Fiocruz.