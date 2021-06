Brasil contabiliza 2.032 mortes em 24 horas e ultrapassa as 509 mil

No mesmo período, o país registrou 73.602 casos da doença, chegando ao número total de 18.243.483 infecções

Mateus Dantas/Estadão Conteúdo Pandemia de Covid-19 continua a fazer muitas vítimas no Brasil



O Brasil contabilizou de quarta para quinta-feira 2.032 mortes, totalizando 509.141 óbitos pela doença desde o início da pandemia. Neste mesmo período, foram registrados 73.602 casos, chegando ao número 18.243.483 infecções, de acordo com o levantamento do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass). A taxa de letalidade da doença no país está em 2,8%, enquanto a taxa de mortalidade está em 242,3 por 100 mil habitantes. O Estado de São Paulo continua sendo o primeiro no ranking das federações com 3.648.202 casos confirmados e 124.606 mortes. Minas Gerais vem logo depois com 1.766.084 infecções e 45.245 óbitos.