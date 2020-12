Brasil contabiliza mais de 43 mil casos e 686 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Ao todo, o país soma 181.123 óbitos e 6.880.127 casos confirmados da doença

EFE/MONCLOA Mais de 400 mil mortes por Covid-19



O Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS atualizou no fim da tarde deste sábado, 12, os números da Covid-19 no Brasil. Nas últimas 24 horas as secretarias de saúde dos estados contabilizaram 686 mortes e 43.900 casos da doença. Ao todo, o país soma 181.123 óbitos e 6.880.127 casos confirmados desde o início da pandemia. A taxa de letalidade está em 2,6% e de mortalidade em 86,2 por 100 mil habitantes. O estado de São Paulo continua liderando no número de mortes (43.971) e de casos (1.333.763), seguido do Rio de Janeiro com 388.431 infecções e 23.718 vítimas fatais.